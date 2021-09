Zefi: “Pronto per l’Inter, ci sono stato un mese e mi ha sbalordito. Mi ispiro a…”

Il fantasista irlandese, classe 2005, è uno dei colpi ad effetto del mercato del settore giovanile nerazzurro

Soltanto sedici anni, qualità tecniche innate e nessuna paura di affrontare le nuove sfide: Kevin Zefi è uno dei volti nuovi del settore giovanile dell'Inter. Il suo nome è stato accostato al club nerazzurro per più di un anno, e le aspettative nei suoi confronti sono altissime. Il gioiellino irlandese, classe 2005, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dello Shamrock Rovers, sua ex squadra, prima di iniziare la sua avventura interista: "Sono andato a Milano a febbraio e ci sono rimasto per un mese. Sono andato per prendere confidenza con la squadra, mi sono allenato con loro e mi è piaciuto. Le strutture sono davvero incredibili, quando cammini e ti guardi intorno rimani sbalordito. Sto studiando l'italiano, lo conoscevo già un po' prima: sto imparando a scuola, penso di essere abbastanza bravo, comincio a capirlo ora. Mi aspetto di far parte della formazione Under 19".

"Thomas Morgan e Dessie Baker mi hanno aiutato a crescere come giocatore e devo ringraziarli per questo e per tutti i consigli che mi hanno dato. Apprezzo davvero tutto quello che hanno fatto per me nel breve lasso di tempo in cui ho lavorato per loro. Ringrazio anche Aidan Price per avermi dato l'opportunità di giocare per la squadra B la scorsa stagione ed esprimermi e ringrazio Shane Robinson, capo dell'Academy".