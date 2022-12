Inter, emerge una sensazione su Skriniar: “Gli indizi portano a pensare che…”

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Milan Skriniar. L'Inter avrebbe voluto chiudere la pratica del suo rinnovo già prima del Mondiale, ma ora vuole sistemare tutto in tempi brevissimi. Spiega Tuttosport: "Già per la prossima settimana è atteso l’incontro decisivo tra le parti. Da tempo Roberto Sistici, procuratore del difensore centrale, ha ricevuto l’offerta dell’Inter, pari a 6 milioni più bonus, che non è lontana dalla richiesta della controparte (7 milioni) e, anche per volontà di Marotta e Piero Ausilio, è arrivato il momento di trovare una sintesi.