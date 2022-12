SM – Inter, niente mercato a gennaio? Scenario possibile: i dettagli. E per Skriniar…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, a meno di cessioni che al momento appaiono improbabili, l'Inter potrebbe restare così com'è e chiudere senza movimenti, sia in entrata che in uscita, il mercato di gennaio. Secondo la dirigenza, gli acquisti devono essere Brozovic e Lukaku, out per larghi tratti della prima parte di stagione mentre Gosens, presentatosi in grande spolvero a Malta, potrebbe restare così come Dumfries, per il quale la permanenza a Milano è pressoché certa almeno fino a gennaio a meno di offerte irrinunciabili.