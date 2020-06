Sky – Moses-Sanchez, c’è regola italiana che inglesi non accettano. L’Inter sul cileno…

L’Inter deve prolungare i contratti di Moses e Sanchez fino a fine stagione. I due giocatori sono stati in prestito rispettivamente dal Chelsea e del Manchester United. Il problema reale, spiega Skysport, riguarda i loro stipendi. Il cileno guadagna molto di più ai Red Devils.

La regola italiana che prevede che i compensi di questa stagione vengano spalmati su 14 mesi e quelli della prossima concentrati in 10 non è accettata di fatto dagli inglesi. I club potrebbero quindi utilizzare questa necessità per spingere il club nerazzurro ad acquistare definitivamente il cartellino dei due giocatori.

Su Sanchez i dirigenti interisti ci stanno pensando, ma vorrebbero più tempo per ulteriori valutazioni. Complice anche l’infortunio che ha tenuto di fatto Alexis lontano dai campi per mesi, poi è arrivato lo stop a causa del coronavirus. Il giocatore è stato impiegato 15 volte in totale e ha segnato solo un gol in campionato.

