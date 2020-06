Moses, l’Inter ha già rinunciato al riscatto: il piano. CdS: “Quei 12 mln saranno usati per…”

Il 30 giugno è la data ‘formale’ di scadenza di tanti contratti ed uno di questi, in casa Inter, riguarda Victor Moses, il cui futuro in nerazzurro potrebbe essere non lontano dall’epilogo. L’esterno nigeriano, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, non ha convinto in toto fin qui e potrebbe non essere riscattato. A confermarlo è il Corriere dello Sport che spiega come si possa evolvere la situazione di stallo con il Chelsea:

“Un acquisto a titolo definitivo di Moses scioglierebbe pure il Chelsea. In casa nerazzurra, però, hanno già rinunciato ad esercitare il diritto di riscatto, ritenendo non “strategico” investire 12 milioni per un esterno che comunque finora è stato la riserva di Candreva: meglio destinarli all’acquisto di un potenziale titolare per la prossima stagione“.