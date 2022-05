Inter-Empoli, altro pienone al Meazza. Domani vendita libera Coppa Italia

Pochi tagliandi ancora disponibili per il tutto esaurito per il match con i toscani di venerdì alle 18.45

Quattro gare e due trofei ancora in ballo per l'Inter di Simone Inzaghi. Ai nerazzurri non mancherà il sostegno dei tifosi, in casa come in trasferta. I numeri al Meazza non fanno più notizia. L'aggiornamento arriva dalla Gazzetta dello Sport: "Malgrado l'orario infelice, la sfida contro la squadra di Andreazzoli richiamerà al Meazza un altro pienone. Già venduti 67mila biglietti, di fatto restano soltanto i terzi anelli e con i prossimi due giorni si arriverà almeno a quota 70mila. Procede a gonfie vele anche l'avvicinamento all'ultimo impegno interno di campionato, quello del 22 maggio (data da confermare non prima del 16) con la Sampdoria. Da domattina infine scatta la vendita libera per la finale di Coppa Italia, a Roma".