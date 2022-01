Inter-Empoli, le probabili formazioni: quante novità nell’undici di Inzaghi

Tante novità per una gara che comunque i nerazzurri non hanno intenzione di sottovalutare. Cambiano anche i toscani

L'Inter di Simone Inzaghi torna in campo questa sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Meazza arriva l'Empoli e i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di sottovalutare l'impegno. Detto ciò, ci sarà comunque l'esigenza e l'opportunità di far riposare diversi elementi e in più reparti. A cominciare dalla porta, con Radu che torna titolare dal primo minuto davanti ad un terzetto inedito formato da Skriniar, Ranocchia e Dimarco. A centrocampo manca lo squalificato Brozovic, sostituito da Gagliardini, con Vidal e Vecino ai suoi lati. Non ci sarà Stefano Sensi, in procinto di trasferirsi in prestito alla Sampdoria. Davanti spazio a chi non è partito titolare contro l'Atalanta.