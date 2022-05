Inter, tutti i nomi in entrata: “In 2 per il vice di Brozovic. E Lukaku continua a…”

Marotta e Ausilio, che cercano anche un vice Brozovic: troppo alto l'ingaggio di Paredes, nel mirino ci sono due nomi

Dopo le uscite (necessarie), in casa Inter si penserà alle entrate. L'obiettivo della dirigenza è infatti quella di mantenere l'organico competitivo nonostante qualche possibile partenza illustre e Il Giorno, nella sua edizione odierna, elenca i nomi caldi in casa nerazzurra.

Si legge infatti: "Detto che lo svincolato Onana è già stato preso per affiancare Handanovic (che sta trattando un complicatissimo rinnovo, così come Perisic), il difensore granata Bremer è il primo obiettivo di Marotta e Ausilio, che cercano anche un vice Brozovic: troppo alto l'ingaggio di Paredes, nel mirino ci sono Schouten (15 milioni la richiesta del Bologna) e Asllani (Empoli). Frattesi possibile alter-ego di Barella, e poi c'è un ritorno di fiamma per Nandez.