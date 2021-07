Eriksen, attesa nuovi esami: quando sarà in campo nella migliore delle ipotesi

Gli aggiornamenti sul centrocampista danese, che tutto l'ambiente Inter non vede l'ora di riabbracciare

Alessandro Cosattini

Tutto l'ambiente Inter attende il ritorno di Christian Eriksen e non vede l'ora di riabbracciare il danese. Dopo il malore accusato in nazionale, il centrocampista sta riposando in vacanza con la famiglia e poi tornerà a Milano - non c'è ancora una data - per sottoporsi a nuovi esami.

"L'Inter aspetta che Eriksen nelle prossime settimane, senza fretta, torni in Italia per sottoporsi ad approfondite visite cardiologiche. Una data certa ancora non c'è. I medici danesi che lo hanno in cura hanno già studiato l'aritmia cardiaca che ha portato all'arresto del battito. Altri esami saranno necessari proprio per capire se e quando al giocatore potrà essere rimosso il defibrillatore che gli è stato installato dopo il grave malore che lo ha colpito in campo.

Anche in caso in cui i nuovi test dovessero dare esito del tutto positivo, e l'apparecchio fosse rimosso, è comunque impensabile che Eriksen possa tornare in campo a breve. In caso gli fosse riconosciuta l'idoneità alla pratica sportiva, se ne riparlerebbe dopo mesi, realisticamente a gennaio prossimo. Quel che fa l'Inter è aspettare e assicurarsi che l'uomo Christian Eriksen, ancor prima che il calciatore, stia bene e abbia modo di passare del tempo con la propria famiglia", si legge.

(Fonte: La Repubblica)