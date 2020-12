Inter, chi al posto di Eriksen? CdS: “Van de Beek fantacalcio, nel mirino altri tre nomi”

Ormai non ci sono più dubbi: Christian Eriksen lascerà l’Inter a soli 12 mesi dal suo arrivo a Milano. Resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione e, di conseguenza, quello che potrebbe essere il suo sostituto. Secondo il Corriere dello Sport una delle piste da seguire porta all’Arsenal, dove sono già state individuate due possibili contropartite:

“L’Arsenal non ha ancora presentato un’offerta, ma i rumors provenienti da agenti vicini ai Gunners fanno intuire che potrebbero essere intenzionati a farsi avanti. Ecco perché l’Inter ha individuato nella rosa del club londinese due possibili contropartite: lo svizzero Xhaka, peraltro in gol sabato contro il Chelsea, e lo spagnolo Ceballos. Non si tratta di un’operazione facile da mettere in piedi, ma è comunque un’ipotesi da tenere in considerazione in attesa di sviluppi“.

FANTACALCIO – “Ancora più complicato da pianificare è uno scambio (anche “solo” di prestiti) con il Manchester United tra Eriksen e Van De Beek, l’olandese che è stato pagato qualche mese fa 40 milioni dai Red Devils. L’ex Ajax rimane un elemento chiave per il futuro dello United e al momento l’ipotesi di lasciarlo partire non trova conferme oltre Manica. L’Inter naturalmente lo prenderebbe di corsa perché lo ha seguito a lungo e piace parecchio, ma l’operazione è considerata… da fantacalcio“.

DE PAUL – “In Italia il profilo più interessante è quello dell’argentino dell’Udinese che intriga anche la Juventus. I Pozzo vorrebbero privarsene solo in estate, ma in ogni caso non ascolteranno offerte fino al 23 gennaio perché adesso ci sono molte gare di campionato ravvicinate (ben 5 in 3 settimane) e alla squadra servono punti. Con una valutazione da 35-40 milioni è complicato mettere in piedi l’affare sulla base del prestito per 18 mesi con obbligo d’acquisto “mascherato”“.