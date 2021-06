Sky – L’Inter punta su Eriksen, Inzaghi si è già espresso: avrà un ruolo importante

Il danese si è lasciato alle spalle le difficoltà dei mesi scorsi e vuole proseguire la bella avventura all'Inter anche col nuovo allenatore

Christian Eriksen scenderà presto in campo con la sua Danimarca agli Europei. Il centrocampista, contrariamente a qualche mese fa, gode della tranquillità di chi si sente punto fermo nella sua squadra di club. Spiega Gianluca Di Marzio in collegamento con Sky: "L'Inter ha assolutamente intenzione di puntare su Eriksen. A gennaio si percepiva nell'ambiente che potesse andare, oggi invece zero. Non essendoci la minima voce e avendo Inzaghi espresso il gradimento nei confronti del calciatore, credo che Eriksen avrà un ruolo importante nell'Inter del prossimo anno".