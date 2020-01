TS – Dubbio amletico dell’Inter: Eriksen anche subito o Vidal? Mancano due passi

Suning sarebbe anche disposta a spendere subito i venti mln richiesti dal Tottenham per Eriksen. Questo è quanto sostiene TuttoSport parlando del centrocampo nerazzurro. L’Inter aspetta due passi. Il sì del danese oppure la rottura di Vidal col Barcellona. Nel primo caso verrebbe messa sul piatto la cifra voluta dagli Spurs per anticipare la concorrenza di giugno, quando il giocatore si libererà a parametro zero. Nel secondo caso, per un calciatore di cinque anni più grande, non si vorrebbe arrivare a spendere la stessa cifra.

Marotta e Ausilio hanno fatto tutti "i passi possibili", spiega Masini su TS. "Il ds a novembre ha trattato il giocatore a Londra col Tottenham e ci sono stati contatti continui e proficui anche con l'agente Martin Schoots", si legge nello stesso articolo. Ma quali sono le intenzioni del giocatore? Mourinho ha detto la cosa più ovvia ieri: "Ha tre opzioni. Trovare un accordo con un club per rimanere, andarsene in questo mercato o restare ". Si aspetta quindi un segnale (di rottura col Barça) da parte del cileno.