VIDEO / L’Inter spera, Mourinho: “Eriksen via a gennaio? E’ una delle opzioni ma…”

“Eriksen in questo momento può trovare un accordo con un altro club al termine della stagione, questa è un’opzione. Un’altra è che faccia un accordo con un club e che vada via a gennaio ma in questo caso noi controlleremmo la situazione mentre l’ultima possibilità è che resti qui”.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha risposto così alla domanda sul futuro di Eriksen. Il classe ’92 è dato in partenza con l’Inter in piena corsa per accaparrarselo.