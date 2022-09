SM – Inter, esami di controllo ok per Lukaku: ecco quando è previsto il suo rientro

Romelu Lukaku è rientrato ad Appiano e oggi, come riporta Sport Mediaset, si è sottoposto a una visita di controllo. Come sottolinea il portale, gli esami hanno dato esiti confortanti, ma in casa Inter non si prenderanno rischi. "Nonostante la voglia di tornare a disposizione al più presto di Big Rom, il suo rientro avverrà dopo la sosta in occasione della sfida del primo ottobre contro la Roma".