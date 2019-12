Esposito: “Sto raccogliendo i frutti di ciò che ho seminato. Lukaku? Sul rigore mi ha detto…”

Intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Inter-Genoa, Sebastiano Esposito ha parlato così: “Ho appena visto mia mamma, il gol è per lei. Mi sono commosso, ringrazio la società e tutti quelli che mi sono stati vicino. Non devo negare che stanotte non ho dormito, ho pensato tutta la notte a questa serata e non potevo sognarne una migliore. Ringrazio il mister, spero di continuare così. Tutti i sacrifici che ho fatto mi stanno ripagando, sto raccogliendo i frutti che ho seminato. Penso che non bisogna mai mollare nella vita, c’è ancora tanto da lavorare. Lukaku? E’ una persona fantastica. Devo ringraziarlo perché mi ha lasciato il rigore. Mi ha detto ‘vai convinto sulla palla e fai gol'”.