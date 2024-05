La missione per la dirigenza nerazzurra sarà quella di abbassare l'età media non soltanto per dare prospettiva al progetto di campo

Un fattore non secondario, pensando non solo all'aspetto di campo. Si legge infatti: "Anche qui, andrà trovato per forza di cose un equilibrio per spostare la bilancia un po’ più dalla parte del ringiovanimento complessivo. Il modello dovrà essere anche quello di aumentare il più possibile valore dell’organico, obiettivo raggiungibile inserendo giocatori più giovani, con un margine di crescita evidente sul piano del valore del cartellino. Non un passaggio semplice, perché chiama in causa l’equilibrio tra monte ingaggi e costo degli ammortamenti dei cartellini. Sostenibilità finanziaria è anche questo, in fondo".