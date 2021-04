Sky – Inter, cresce l’attesa scudetto: alla partenza per Crotone facce tese e concentrate

Una vigilia che, per forza di cose, non può essere come tante. Perché nell'aria c'è profumo di storia, c'è un sogno sempre più vicino

Marco Macca

Una vigilia che, per forza di cose, non può essere come tante. Perché nell'aria c'è profumo di storia, c'è un sogno sempre più vicino. L'Inter riesce quasi a toccarlo, questo scudetto. La gloria dista solo quattro punti, e potrebbe arrivare già domenica, in caso di vittoria dei nerazzurri (domani) a Crotone e di non successo dell'Atalanta domenica pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Logico, dunque, che nell'ambiente interista l'atmosfera non possa essere quella vissuta tante volte in questa stagione. Come riportato da Sky Sport, infatti, alla partenza per Crotone, dove i nerazzurri giocheranno domani pomeriggio contro la squadra di Cosmi, Conte, staff tecnico e giocatori avevano tutti facce tese e concentrate, consapevoli che questi potrebbero essere i giorni dello scudetto, del sogno tanto atteso. Quello che la gente dell'Inter aspetta da 11 anni.

(Fonte: Sky Sport)