Inter, fastidio per l’arbitraggio: “Giroud? No, Inzaghi furioso per questo episodio”

E’ la direzione in generale che non è stata gradita, a causa di un metro non sempre uniforme e di una gestione del cartellini non così lineare

Marco Astori

Il derby di Milano è alle spalle, ma in casa Inter non si può non pensare a come i tre punti sono volati via in tre minuti di completo blackout. Ma, secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri puntano il dito anche su alcune decisioni arbitrali: "Resta sotto traccia il fastidio per l’arbitraggio di Guida. Anche al di là della carica di Giroud su Sanchez in occasione del pareggio rossonero.

E’ la sua direzione in generale, infatti, che non è stata gradita, a causa di un metro non sempre uniforme e di una gestione del cartellini non così lineare. Inzaghi, ad esempio, ha protestato in maniera veemente per un mancato provvedimento nei confronti di Theo Hernandez nel primo tempo, dopo un colpo a Barella. La linea scelta del club, comunque, è quella di tener i toni bassi e, soprattutto, di non attaccarsi ad alibi di sorta".