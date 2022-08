GdS – Inter, il favorito tra Gosens e Dimarco verso la Lazio. Presto Asllani dal 1’

Si avvicina Lazio-Inter e Simone Inzaghi deve ancora sciogliere un dubbio su tutti nella formazione di partenza. Riguarda la fascia sinistra, che dopo l’addio estivo di Ivan Perisic non ha ancora un padrone fisso. Ecco quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport oggi in vista della sfida in programma domani alle 20.45 allo stadio Olimpico.

“L’alternanza è destinata a durare a lungo. Per la sfida di domani il tecnico ha tre uomini in corsa per una maglia: Gosens è leggermente favorito su Dimarco, con l’opzione Darmian in terza fila. La rifinitura di stamattina dovrebbe chiarire qualche dubbio in tal senso. Certo è che sull’aspetto offensivo la qualità di Dimarco non può esser sottovalutata. Sull’undici iniziale di domani, in ogni caso, al netto del dubbio sulla fascia sinistra non ci dovrebbero essere grosse sorprese. Probabile, invece, che qualche avvicendamento si possa vedere con la Cremonese: Asllani, ad esempio, avrà presto una chance dal primo minuto”, si legge sul quotidiano.