Inter, il futuro è in grande: “A fine mercato due annunci fondamentali”

Chiuso il mercato, dovrebbero arrivare due annunci in casa Inter molto importanti per il futuro: ecco quali

Come detto, l'Inter è al lavoro per chiudere gli ultimi colpi di mercato. Ma non è finito qui il lavoro della società: i dirigenti stanno infatti pianificando la squadra che verrà per mantenerla competitiva al massimo. E a fine mercato, proprio in quest'ottica futura, ci saranno due annunci molto importanti: "Un capitolo a parte, ma non per questo meno importante (anzi è proprio fondamentale), è il rinnovo di Brozovic. Il croato, infatti, è il faro dell’Inter: lo era con Conte e lo è pure con Inzaghi. E tutto lascia credere che continuerà ad esserlo per un altro lustro. Il nuovo contratto, infatti, con scadenza 2026, ormai è in dirittura d’arrivo. L’annuncio potrebbe arrivare subito dopo la chiusura del mercato, magari insieme a quelli dei prolungamenti per la dirigenza tecnica al completo, ovvero gli architetti dell’evoluzione".