Inter, finito l’isolamento dei calciatori rimasti ad Appiano. Domani nuovo giro di tamponi

Prosegue l’avvicinamento dell’Inter verso il derby di sabato sera: dopo i numerosi casi di positività al Covid-19 il club nerazzurro ha provveduto ad isolare ad Appiano Gentile i calciatori non impegnati con le Nazionali risultati negativi e lo staff tecnico. Una precauzione che è stata parzialmente allentata nella giornata di ieri, con Handanovic, Padelli, Darmian e Ranocchia che hanno potuto rientrare a casa.

Resta ad Appiano Gentile, invece, lo staff tecnico interista, come riporta La Gazzetta dello Sport: “La bolla di Appiano Gentile continua, almeno per lo staff di Conte. Ma non per i quattro giocatori chiusi nel centro sportivo dallo scorso fine settimana: Handanovic, Padelli, Darmian e Ranocchia ieri mattina – dopo la notizia dei tamponi negativi e un allenamento individuale – hanno lasciato il centro sportivo, proseguendo il loro isolamento fiduciario a casa“.

NUOVI TAMPONI – Atteso per domani il rientro dei primi calciatori di ritorno dagli impegni con le Nazionali, che verranno subito sottoposti al tampone, così come il resto del gruppo squadra: “Domani, con il rientro dei nazionali e a 48 ore dal derby, tamponi per tutti“.