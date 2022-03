CdS – Inter-Fiorentina, ballottaggio in difesa. Inzaghi valuta anche una novità

Il tecnico nerazzurro dovrà sciogliere il nodo legato al sostituto di De Vrij ma pensa anche ad un'altra mossa rispetto a Torino

Si avvicina il nuovo match di campionato dell'Inter. I nerazzurri ospitano sabato pomeriggio la Fiorentina, orfani ancora di Stefan De Vrij che spera di esserci contro la Juventus dopo la sosta. Inzaghi dovrà far quindi una scelta al centro della difesa, ma valuta anche un'altra novità di formazione. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Resiste il ballottaggio tra Ranocchia - che giocherebbe centrale, come nell'ultima giornata - e un D’Ambrosio pronto nell’eventualità a far scalare Skriniar. Oggi la squadra prosegue la preparazione: Inzaghi valuta fin d'ora se lanciare Gosens per la prima volta da titolare con l’Inter. Il minutaggio dell’esterno tedesco, arrivato in gennaio dall’Atalanta, è cresciuto nelle ultime partite fino a portarlo all’intero secondo tempo contro il Torino".