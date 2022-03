Inter-Fiorentina, è febbre per i biglietti: si avvicina il tutto esaurito

La sfida tra nerazzurri e viola va verso il sold out, con quasi 50 mila biglietti già venduti a più di una settimana dal match

Prosegue a ritmo serrato la vendita di biglietti per la gara tra l'Inter e la Fiorentina, valida per il 30° turno di Serie A e in programma sabato 19 marzo alle 18 a San Siro.