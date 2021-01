Suning vuole mantenere il controllo dell’Inter, ma nulla è scontato. GdS: “Partita da tripla”

Nel consiglio d’amministrazione di ieri è stata certificata la difficile situazione dell’Inter alla luce della pandemia scoppiata in tutto il mondo. I conti nerazzurri sono stati messi alla prova e non è ormai più un mistero che Zhang stia cercando degli investitori. La Gazzetta dello Sport a questo proposito scrive: “A margine dello stesso Consiglio, una fonte ha confermato la volontà dell’azionista di riferimento di mantenere il controllo del club”.

L’ambiente attorno al club nerazzurro continua a smentire la cessione della maggioranza da parte di Suning. Ma in questo momento non può essere scartato alcun scenario. “Neppure quello che nei prossimi mesi – qualora il diktat di Pechino dovesse confermarsi a medio-lunga scadenza – possa portare a un disimpegno dell’azionista di riferimento dell’Inter”, si legge sulla rosea. Ma lo stesso quotidiano ribadisce che, anche se non si esclude nulla, l’interesse di Zhang è quello di trovare un socio che aiuti a sanare la situazione della società. Suning ha investito 550 mln sull’Inter e a fronte di questa cifra un acquirente dovrebbe pagare attorno a 950 mln per la cessione totale del club. Ma delle fonti parlano di 800 mln di euro come valutazione complessiva.

I FONDI – Si è spesso parlato di Bc Partners nei giorni scorsi ma ci sono anche altri fondi interessati alle quote nerazzurre. Il fondo guidato da Nikos Stathopoulos, “ha avviato una due diligence sull’Inter, al termine della quale – immaginabile una dead line a metà febbraio – deciderà se formalizzare un’offerta”. Il Financial Times ieri ha parlato di altri fondi: il primo è “Eqt che ha sede a Milano e in Italia ha rilevato Facile.it e Idealista, uno dei principali investitori è la famiglia Wallenberg”. I giornalisti della rosea hanno contattato la società che ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Poi si è parlato della Arctos Sports Partners, fondo Usa specializzato in acquisizioni della minoranza di varie società e che si occupa principalmente del settore sportivo. Suning aveva già ceduto parte delle sue quote a Lion Rock (31.05%) e anche i suoi rappresentanti erano presenti al primo incontro con la BC Partners. “È una partita tripla, l’Inter. E pure una partita da tripla”, conclude Stoppini nel suo articolo per La Gazzetta dello Sport.

