Inter Primavera, Fontanarosa: “Vogliamo la Supercoppa, siamo pronti. La Fiorentina…”

Alessandro Fontanarosa, capitano dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima del calcio d'inizio della Supercoppa con la Fiorentina di questa sera. Ecco le sue parole: "Ai miei compagni non ho ancora detto nulla, ma lo farò dopo. Siamo tutti pronti, sappiamo che è importante e vogliamo portare a casa questo trofeo con un'impresa. Sappiamo che la Fiorentina è una grande squadra, li abbiamo già battuti, ma non vuol dire che sarà facile. Bisogna dare il tutto per tutto. I ragazzi della prima squadra? Non ho avuto modo di sentirli".