Con il passare del tempo escono diverse indiscrezioni in merito a come saranno i vari kit dell’Inter della prossima stagione, quella 2020/21. E il portale FootyHeadlines, dopo aver mostrato i vari leak delle maglie ufficiali, ha rivelato i dettagli della divisa d’allenamento del club nerazzurro per l’anno che verrà. La maglia sarà infatti Nike, azzurra con stemma oro e con maniche nere e con una fascia blu.

Ecco tutte le foto di FootyHeadlines: