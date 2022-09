Sky – Inter, scelte fatte per la Roma: a Inzaghi resta solo questo dubbio

Giocherà Asllani da regista in Inter-Roma. Lo ha annunciato Simone Inzaghi in conferenza stampa , ci sarà lui al posto dell'infortunato e squalificato Brozovic. Secondo Sky Sport, la formazione è delineata con un solo dubbio da sciogliere.

In difesa Acerbi in pole su de Vrij, con le conferme di Skriniar e Bastoni; a destra Dumfries, a sinistra è favorito Dimarco. In attacco tocca alla coppia Lautaro-Dzeko, mentre il vero dubbio appunto è a centrocampo: o Calhanoglu o Mkhitaryan, deciderà nelle prossime ore Inzaghi. Conferma da titolare infine per Barella.