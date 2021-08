Inter-Genoa, si riparte da Fort San Siro: biglietti a gonfie vele, già 22.000

Si avvicina l'esordio stagionale per la squadra di Simone Inzaghi davanti al pubblico del Meazza

Ci siamo. Sabato pomeriggio l'Inter tornerà in campo, con lo scudetto sul petto, per la prima giornata della nuova stagione. Il Corriere dello Sport si sofferma proprio sui nerazzurri.

"L’Inter riparte da Fort San Siro. I nerazzurri sabato pomeriggio debutteranno da campioni d’Italia tra le mura amiche. E soprattutto di nuovo con i tifosi sugli spalti. La capienza dello stadio è limitata al 50%, quindi a circa 39mila spettatori. A ieri erano stati venduti circa ventiduemila biglietti e la speranza, a questo punto, è di superare quota venticinquemila. L’obiettivo della squadra, invece, è di cominciare con una vittoria. Si tratterebbe della 17esima consecutiva in casa, considerando le 16 del precedente torneo. Il rendimento interno è stato uno dei segreti della corsa tricolore dello scorso anno, dopo che, nelle prime tre uscite, erano arrivati, oltre a un successo sulla Fiorentina, anche una sconfitta con il Milan e un pareggio con il Parma. Proprio per non lasciare nulla al caso, come da tradizione, venerdì Inzaghi farà svolgere la rifinitura a San Siro".