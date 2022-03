Inter, fratelli Carboni tra i pre-convocati di Scaloni per le prossime gare Argentina

I due ragazzi della Primavera nerazzurra insieme a Lautaro Martinez e Correa rappresenteranno i colori nerazzurri con la loro nazionale

L'Argentina ha già il biglietto in tasca per i prossimi mondiali, ma ha ancora due impegni da onorare nel girone di qualificazione. L'albiceleste di Scaloni affronterà nella prossima finestra di gare il Venezuela e l'Ecuador, con la possibilità da parte del commissario tecnico di ruotare diversi elementi e fare degli esperimenti in vista proprio del Qatar.