Rientro alla base, nuovo prestito o plusvalenza: Inter, quale futuro per i giovani?

Sono tanti i talenti di proprietà nerazzurra che attendono di conoscere il prossimo step della loro carriera

Ultima fase della stagione: l'Inter prosegue la sua marcia verso lo scudetto, ma nel frattempo la dirigenza sta già mettendo a punto le strategie di mercato in vista del prossimo anno. Uno dei temi da affrontare riguarda il futuro dei tanti giovani ceduti in prestito in giro per l'Italia e per l'Europa: talenti che aspettano ancora di conoscere il prossimo step della loro carriera, con i vertici nerazzurri che valuteranno con attenzione i loro progressi prima di prendere una decisione.