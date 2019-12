Inter, il CEO del Flamengo: “Gabigol? Passi avanti, ma affare complesso. Solo il tempo dirà…”

Intervenuto ai microfoni di Expediente Futebol, il CEO del Flamengo Bruno Spindel ha parlato così del futuro di Gabigol, centravanti dell’Inter in prestito ai brasiliani fino al 31 dicembre: “Abbiamo avuto un incontro a Doha, abbiamo fatto un passo in avanti. E’ un affare complesso che coinvolge tre parti: non c’è niente di concreto. Solo il tempo dirà Gabriel sarà con noi nel 2020. Abbiamo il desiderio di mantenere la rosa, che ha vinto il campionato e raggiunto grandi traguardi nel 2019: faremo tutti gli sforzi possibili per mantenere la squadra l’anno prossimo. Dipende sempre dalle tre parti, dal club, da lui… Stiamo parlando del contratto e solo il tempo dirà se abbiamo raggiunto i termini corretti”.