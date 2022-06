Inter, Gagliardini ha deciso: “Ha fatto sapere alla dirigenza che vuole…”

Piccola rivoluzione a centrocampo per l'Inter, che vedrà l'addio di Arturo Vidal e Matias Vecino e l'arrivo di Henrikh Mkhitaryan e di Kristjan Asllani. Il futuro è incerto invece per Roberto Gagliardini , non incedibile e voglioso di provare una nuova esperienza. Scrive il Corriere dello Sport: " Con Asllani la mediana sarebbe numericamente a posto (Barella/Gagliardini sul centro-destra, Brozovic/Asllani in mezzo, Calhanoglu/Mkhitaryan sul centro-sinistra), ma c'è la variabile legata a Gagliardini che nell'ultima stagione ha giocato poco.

E' convinto che avrà il medesimo spazio nel 2022-23 e per questo alla dirigenza ha fatto sapere che non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e che preferirebbe andarsene per trovare più spazio. L'Inter è pronta ad accontentarlo, ma solo se riceverà un'offerta ritenuta congrua e al tempo stesso avrà in mano un sostituto da prendere investendo al massimo la cifra ricavata da "Gaglia", a bilancio il 30 giugno a poco meno di 5 milioni".