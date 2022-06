Dybala, nessun blitz. Inter, serve uno sforzo. Asllani, annuncio tra 3-4 giorni

Paulo Dybala e Asllani. Per il Corriere della Sera sono questi i prossimi affari che l'Inter chiuderà. Per l'argentino, il quotidiano, parla di un contatto con Antun, agente del giocatore, per mercoledì. Ma non è da escludere che le parti possano già sentirsi domani. L'ex giocatore della Juventus è ancora in vacanza e non sono previsti al momento dei blitz in Italia, spiega il quotidiano.