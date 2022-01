Inter, garanzia Inzaghi per la prima dell’anno: in nerazzurro tradizione da rinnovare

Il tecnico fino a questo momento non ha mai perso nel primo match dell'anno: a Bologna in campo per vincere come fatto 4 volte su 5 in carriera

Daniele Vitiello

L'Inter deve ripartire da dove aveva lasciato. Una vittoria a Bologna serve assolutamente per iniziare nel migliore dei modi un periodo ricco di insidie. I nerazzurri fanno leva su numeri incoraggianti, come spiega il Corriere dello Sport: "C’è la garanzia Inzaghi per la prima dell’anno. Nei suoi 5 anni alla Lazio, infatti, il tecnico piacentino non ha mai perso dopo le feste: solo il pareggio dell’anno scorso con il Genoa ha interrotto un filotto di 4 successi consecutivi al primo incontro di gennaio. E’ chiaro che ora l’obiettivo sia quello di rinnovare la tradizione anche sulla panchina nerazzurra con 3 punti da conquistare, domani, in casa del Bologna. Evidentemente, non si tratta di una ripartenza così agevole, ma il resto del gennaio interista sarà anche peggio, visto che dopo la squadra di Mihajlovic gli avversari saranno Lazio, Atalanta e Venezia. Inoltre, il 12 è in programma la Supercoppa con la Juventus e il 19 l’ottavo di Coppa Italia con l’Empoli.