Inter, col Genoa prova di maturità: c’è un rischio che Conte vuole cancellare

Il pareggio della Juve contro il Verona e il Milan che dovrà affrontare la Roma all'Olimpico, rappresentano una chance molto importante per l'Inter per allungare in classifica. Ma davanti i nerazzurri avranno una delle squadre più in forma del campionato, il Genoa. Ecco perché non bisogna abbassare la guardia. "C’è il rischio di farsi prendere dall’entusiasmo e, sull’onda delle 3 vittorie contro Juventus, Lazio e Milan, pensare che l’ostacolo rossoblù possa essere aggirato agevolmente. Roba da “pazza” Inter."