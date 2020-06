EL, Inter-Getafe in gara secca: 4 città in lizza. Data da definire dopo il sorteggio “anticipato”

Oggi si terrà un importante Esecutivo UEFA dal quale potrebbero uscire, tra oggi e domani, grandi novità. Sono tanti, infatti, gli argomenti all’ordine del giorno anche se, per quel che concerne Europa League e Champions League, ci sarà da attendere a metà luglio quando verranno annunciate anche le date ufficiali con un sorteggio anticipato dei quarti e delle semifinali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per Inter-Getafe e Roma-Siviglia restano in corsa quattro possibili città: Dusseldorf, Gelsenkirchen, Colonia e Duisburg. Intanto la spinta dei grandi club pare abbia convinto i vertici UEFA che oggi potrebbero dare l’ok per i 5 cambi anche nelle Coppe.