Inter, già segnati tre addii: “Per due di questi, possibile partenza a gennaio”

Secondo Il Giorno, in casa Inter sono praticamente segnati tre addii: con possibilità di uscita anche già a gennaio

Il campionato si è fermato, ma non il lavoro di Marotta e Ausilio sul mercato. I dirigenti dell'Inter stanno già infatti programmando quello che sarà il futuro della rosa, cercando di capire come rinforzarla in entrata e in uscita. E, come scrive Il Giorno, sono ormai segnati tre addii: "Sembrano destinati a lasciare Vidal (con un ingente risparmio per il monte ingaggi), Kolarov e Vecino. Per gli ultimi due c'è la possibilità di un addio anticipato a gennaio: il Cagliari è sulle tracce del serbo, mentre l'uruguaiano ha mercato in Italia e all'estero e potrebbe decidere di cercare un minutaggio superiore altrove. In quest' ultimo caso, il sostituto potrebbe essere Nandez, che dalla scorsa estate è in cerca di una nuova avventura".