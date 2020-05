La scelta dei giocatori dell’Inter: “Prima tutti i test negativi e poi si riprende”

La notizia è arrivata ieri sera. Dopo che si era parlato di ripresa degli allenamenti per tutto il giorno, alla fine l’Inter ha deciso di rimandare gli allenamenti fino a quando non saranno completati i test medici. Il Corriere della Sera spiega che sono stati i giocatori nerazzurri a dare un forte segnale: “Non torneranno ad allenarsi finché loro, lo staff tecnico, la dirigenza e tutte le persone coinvolte nella vita della squadra non avrà l’esito dei tamponi e degli esami del sangue. Un segnale, il primo in questo senso, lanciato dai calciatori contro una ripresa affrettata“, si legge sul quotidiano. In Lombardia i tamponi non si possono fare liberamente come in Veneto, si fanno solo negli ospedali e nei centri autorizzati e quindi è normale che si siano allungati i tempi.

I calciatori nerazzurri vogliono tornare al lavoro in piena sicurezza e l’organizzazione degli esami di tutti ha richiesto più giorni del previsto. “I giocatori non vogliono fare strappi alle regole, neanche il club e lo staff medico. Si va per gradi, anche per un senso etico e per non scavalcare i lavoratori chiamati al rientro in fabbriche e uffici”, ha scritto il giornale. Quelli interisti non hanno voluto muoversi senza prima la certezza che tutti i test siano negativi al coronavirus, anche se altri club sono già ripartiti. I test saranno completati tra oggi e domani quindi venerdì potrebbero ricominciare gli allenamenti individuali potrebbero riprendere in piena sicurezza.

(Fonte: Il Corriere della Sera)