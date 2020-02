Mercato Inter, per l’attacco non è escluso un profilo giovane. Ecco chi è stato osservato

L’Inter lavora già sul post Lautaro. Il Barcellona ha messo nel mirino il giocatore argentino e serviranno per il futuro rinforzi in attacco. TuttoSport scrive in particolare questo a proposito di un giovane attaccante finito nel mirino dei dirigenti nerazzurri: “La scorsa settimana un osservatore nerazzurro era all’Olimpico per seguire in Roma-Gent l’attaccante Jonathan David, canadese classe 2000, autore in stagione di ben 22 reti in 37 gare. Il Gent ha rifiutato una proposta del Porto di 6 milioni, ne vuole 20-25″.

(Fonte: TS)