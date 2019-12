Mercato Inter, Giroud: “Decideremo il meglio per me. Tra le possibili destinazioni…”

Piace all’Inter ma anche a diversi club francesi. Dal Marsiglia al Bordeaux, passando per il Lione. Giroud è uno dei possibili obiettivi di mercato di gennaio dei dirigenti nerazzurri. Sta giocando poco al Chelsea e gli serve più spazio per fare in modo che Deschamps lo convochi a Euro2020. Il giocatore ha parlato del suo futuro in un’intervista concessa al giornale “Dauphiné Libéré” e ripresa dai siti sportivi francesi. «Al momento, sono un giocatore del Chelsea. Ho ancora qualche partita da giocare con questo club prima che cominci il mercato di gennaio. Poi ci sederemo intorno ad un tavolo e prenderemo la decisione migliore per me. La Francia è una delle possibili destinazioni».

(Fonte: Sport.fr)