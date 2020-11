Inter, movimenti in attacco: Giroud perfetto come vice Lukaku, gli fa posto Pinamonti?

L’Inter è pronta a tornare sul mercato. Uno dei reparti che necessitano maggiormente rinforzi è l’attacco, con Conte che ancora una volta si ritrova nelle condizioni di non poter rinunciare a Lukaku e Lautaro: Sanchez continua a non dare garanzie fisiche, Pinamonti non viene ancora considerato punta. Come scrive il Corriere dello Sport, il prodotto del settore giovanile nerazzurro è ormai stato scavalcato nelle gerarchie del tecnico anche da Ivan Perisic.

“Conte, invece di affidarsi a Pinamonti, ha preferito puntare su Perisic. Il croato non ha incantato da punta al fianco di Lautaro, ma ha dato totale disponibilità e, soprattutto, ha segnato 2 reti, contro il Parma e contro il Real Madrid. Domenica scorsa, a Bergamo, c’erano sia Sanchez, come titolare, sia Lukaku, in panchina. Ebbene, quando si è trattato di avvicendare i due attaccanti, oltre a Big Rom, Conte ha spedito in campo ancora Perisic. E proprio quella scelta può essere il segnale che il croato, ora, è da considerare più per il reparto offensivo che per quello degli esterni. La verità è che il tecnico nerazzurro ritiene non ancora pronto Pinamonti“.

VICE LUKAKU – In caso di intervento sul mercato, il nome in cima alla lista rimane quello di Olivier Giroud: “E’ da capire se questa preferenza vada anche oltre gennaio. Nel senso che l’Inter potrebbe anche decidere di dare a Conte un’altra punta. Ovvio che dovrebbe partire qualcuno e il candidato più naturale sarebbe proprio Pinamonti. Il problema, però, è che verrebbe perso un uomo per la lista Uefa, visto che l’attaccante trentino è un prodotto del vivaio. Nel caso, comunque, su chi punterebbe il club nerazzurro? Giroud, già inseguito lo scorso gennaio, non è contento dello spazio che sta avendo al Chelsea, con cui ha prolungato il contratto la scorsa estate. Il francese, nel caso, sarebbe il vice Lukaku, mentre non potrebbe esserlo Gervinho“.