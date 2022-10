UFFICIALE – Inter, gli addii di Eriksen, Vidal e Sanchez pesano per 16,5 mln sul bilancio

Il bilancio approvato oggi dall'assemblea dei soci dell'Inter riporta nel dettaglio anche il peso di alcune operazioni in uscita non certamente vantaggiose per il club nerazzurro. Sono tre in particolare, avvenute non per gli stessi motivi. Christian Eriksen, infatti, ha lasciato il club nerazzurro dopo quanto accaduto all'Europeo perché impossibile per lui continuare a giocare in Serie A. Vidal e Sanchez, invece, hanno fatto le valigie perché non più nei piani di dirigenza e allenatore.