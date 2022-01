Inter, Gosens-Caicedo? Non solo: “Quest’ultima mossa farà felice Simone Inzaghi”

L'Inter al lavoro per regalare ad Inzaghi l'ultima soddisfazione in queste settimane: forse la più importante

Il mercato dell'Inter è stato sicuramente molto soddisfacente. Il club nerazzurro ha infatti portato a termine un doppio colpo importante: Robin Gosens e Felipe Caicedo. Ma, come riporta Il Giorno, la società vuole fare un ultimo regalo a Simone Inzaghi ufficializzando il rinnovo di Marcelo Brozovic : "Il croato è a un passo dall'ufficializzare un prolungamento quadriennale a 6 milioni più bonus a stagione. Nelle intenzioni, sue e dei dirigenti, sarà ancora un pilastro della squadra interista per il futuro.

Una mossa che, una volta arrivato il comunicato, farà felice Simone Inzaghi. Molto di rado il tecnico ha fatto a meno del suo uomo più importante in regia, del quale non ha sostituti con le stesse caratteristiche. Nelle rare circostanze in cui Brozovic non è stato in campo si sono alternati al suo posto Barella, che deve però già assolvere ai suoi compiti al fianco del compagno di squadra, Vidal e Vecino. Nessuno con risultati comparabili in termini di prestazione".