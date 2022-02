GdS – Inter, Gosens a Genova? Improbabile per un motivo. Aggiornamento su Correa

I due dovrebbero tornare molto presto definitivamente a disposizione di Simone Inzaghi

Nel focus di serata, la Gazzetta dello Sport riporta le ultime da Appiano Gentile sui due infortunati Robin Gosens e Joaquin Correa. Si legge a proposito dei calciatori dell'Inter: "In gruppo si è rivisto Vecino, che ha smaltito l'infiammazione al ginocchio che gli ha fatto saltare gli ultimi impegni. Gosens invece ha svolto una parte della seduta con i compagni e una parte da solo. Una convocazione per Genova al momento appare improbabile. Potrebbe andare a Marassi per fare gruppo, ma l'idea è quella di non fargli saltare due allenamenti e di averlo a disposizione per il derby di Coppa. Obiettivo cui punta pure Correa, che altrimenti tornerà il 4 marzo contro la Salernitana".