Scontenti e casi di mercato che si complicano. Il Corriere della Sera ne parla in un articolo in cui si riferisce soprattutto alla Juventus che non ha ancora definito il futuro di Chiesa e pensa a Koopmeiners da tempo. Si parla però nello stesso articolo anche di un altro giocatore tra gli scontenti di questa estate. Anche se Gilardino di Gudmundssonha detto che resta al Genoa perché ci sta bene, secondo quanto scrive il quotidiano nazionale, "in realtà l’islandese vorrebbe fare un salto di qualità. A gennaio poteva andare alla Fiorentina, adesso lo inseguono l’Inter e la Juve, ma il Genoa tiene duro sul prezzo: 30 milioni", si legge sull'attaccante. Marotta in realtà, solo poche ore fa, ha chiuso al suo arrivo.