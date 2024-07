Era uno dei nomi più caldi del mercato, ma - per il momento - Albert Gudmundsson è ancora al Genoa: l'attaccante islandese si sta regolarmente allenando con i rossoblu, in attesa di capire se ci saranno sviluppi sul suo futuro. I club interessati non mancano, a partire dall'Inter, ma nessuno ha ancora avanzato offerte concrete.

Il motivo? Secondo Il Secolo XIX, il processo che lo vede coinvolto in Islanda, che potrebbe avere conseguenze importanti: "La situazione di Gudmundsson è chiara: il suo destino era già deciso, doveva essere ceduto a giugno ma il risvegliarsi del processo in Islanda ha bloccato tutto, in attesa dell'esito atteso in autunno. Sull'islandese ci sono sempre Inter e Juventus ma guardano da lontano: difficile in questo momento pensare di fare un investimento da 30 milioni su un giocatore dal destino incerto. Più facile aspettare gennaio o la fine della prossima stagione".