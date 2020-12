Vanni: “Questa Inter a due velocità funziona. Hakimi? Ha segnato quanto Morata e…”

“Il primo tempo di studio, il secondo per affondare il colpo. O se si preferisce, quarantacinque minuti di letargo e poi il risveglio. Non è un caso. Questa Inter a due velocità funziona. Nella prima parte della gara accumula energia da rilasciare poi quando serve, come il Kers in Formula Uno, quel meccanismo elettromeccanico che si carica in frenata e sprigiona potenza in accelerazione”. È così che i nerazzurri di Antonio Conte hanno raggiunto il traguardo delle sette vittorie di fila, scrive Franco Vanni nella sua analisi su Repubblica.

Hakimi come Morata: “Oltre alle questioni tattiche e alla capacità di reazione collettiva, l’Inter deve l’exploit nei secondi tempi alla qualità della rosa. A fare la differenza, molto più del gioco, sono le iniziative dei campioni, che emergono quando nel finale di partita le squadre si sfilacciano e gli spazi aumentano. Lukaku è secondo nella classifica marcatori, con 11 reti in 13 partite. Meglio di lui ha fatto solo Ronaldo. Hakimi è a quota 4 gol (come Morata, Mertens e il Papu Gomez) con altrettanti assist. Lautaro a Verona ha confermato la capacità di segnare quando serve. E c’è la panchina, arma che contro avversari più poveri e sguarniti si rivela spesso micidiale”. (Repubblica)