Inter, Handanovic: “Non dobbiamo ripetere gli errori dell’andata. Futuro? C’è tempo”

Le parole del calciatore nerazzurro prima della gara di questa sera con la Lazio ai microfoni di DAZN

Manca poco ormai al calcio d'inizio di Inter-Lazio. Samir Handanovic, capitano nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Non pensiamo all'andata, sono passate partite e tanti giorni. L'importante è non ripetere quegli errori, siamo stati leggeri e abbiamo perso anche per questo, nonostante un'ottima partita. La solidità in difesa? Quando la squadra è predisposta al sacrificio, le punte sono i primi difensori, viene da sé. Speriamo di non chiamare il gol e di ottenere un altro clean sheet. Il futuro? Per parlare di me c'è tempo, pensiamo alla gara di oggi".