Inter, vittoria dai significati enormi che alza l’asticella. E quell’hashtag usato da Zhang…

Quella vista contro la Juve è stata l’Inter migliore da quando Antonio Conte è sulla panchina nerazzurra. Gara senza storia, una gara che il tecnico, che mai aveva battuto i bianconeri, sognava da tempo. “Ed è una vittoria dai significati enormi, fondamentale per alzare ancor di più l’asticella della consapevolezza. Sì, il cerchio si è chiuso. Forse il gap non sarà completamente colmato ma questa Inter è ormai ad altezza Juve. E non può più nascondersi“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“La festa è globale, appartiene a tutto il mondo Inter. Soprattutto al presidente Steven Zhang, il primo a pubblicare una “story” per celebrare il trionfo. «Forza Inter! Sempre!!!». Poi ha postato una foto di esultanza di squadra: «Gente straordinaria, con un grande spirito, continua a combattere con il cuore». E l’hashtag “Ti amo Inter” non è lì a caso”.

(Gazzetta dello Sport)