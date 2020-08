Inter, il retroscena: Havertz fu segnalato ad Ausilio. Trattativa mai partita perchè…

L’Inter, archiviata la pratica Getafe, si appresta ad affrontare il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Il pericolo numero uno risponde al nome di Kai Havertz, gioiellino classe ’99 già autore di 17 reti: centrocampista offensivo di qualità e fisico, è finito nel mirino di tutti i top club europei, Chelsea in testa, pronti a sfidarsi a colpi di milioni di euro per assicurarselo. Secondo Tuttosport, le sue doti sono note da tempo anche alla dirigenza nerazzurra: “Kai Havertz, “attenzionato” già un paio di anni fa a Piero Ausilio quando però – nonostante avesse appena 19 anni -, già aveva una quotazione astronomica, peraltro confermata da quanto poi fatto in campo“.